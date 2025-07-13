Yangın Söndürme Arazözü Devrildi, 4 Yaralı

ARAZÖZ DEVRİLDİ 4 PERSONEL YARALANDI

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi. Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.