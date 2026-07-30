Yangına müdahale ederken itfaiye aracının altında kalıp öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki sınır hattında bulunan mayınlı bölgede öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

MAYINLAR NEDENİYLE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının mayınlı alanda çıkması nedeniyle ekipler güvenlik riski nedeniyle alevlere doğrudan müdahale edemedi. Alevlerin sınır yolu ile yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine güvenli noktadan söndürme çalışması başlatıldı.

HAREKET EDEN İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALDI

İtfaiye eri Ömer Kaplan, hortumu bağladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden itfaiye aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Kaplan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ömer Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.