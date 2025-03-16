Yangın Yaralıları Türkiye'ye Naklediliyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrindeki yangında ağır yaralanan 3 kişinin Bakanlığa ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.

Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde devam edecektir.

İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb'imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."