Yangında Eşini Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası - Son Dakika
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Yangında Eşini Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası

Yangında Eşini Kilitleyip Ateşe Verdiği İddiası
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Efeler'de çıkan yangında eşi Mazlum Ç.'yi kilitleyip ateşe verdiği iddia edilen Derya Ç. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Ç.'nin (32) yaralanan eşi Derya Ç. (31) hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Derya Ç.'nin mutfağa yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.'yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE BİDONA BENZİN DOLDURTMUŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede Mazlum Ç.'nin cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Ç.'nin yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Ç.'nin, yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Ç.'nin evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.'yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Derya Ç.'nin yangında dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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