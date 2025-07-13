Yangında Kaybettiklerini Arayanlar Adalet İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangında Kaybettiklerini Arayanlar Adalet İstiyor

Yangında Kaybettiklerini Arayanlar Adalet İstiyor
13.07.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler, adaletin sağlanması ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangında eşini ve kızını kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, adaletin tecelli etmesi için görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

Olayda eşi Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Derin Elif Yalçın'ı kaybeden, büyük kızıyla kurtulan Yalçın, 19'u tutuklu 32 sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşmalarına katılıyor.

Yalçın, gazetecilere, büyük bir acıyla sanıkların ifadelerini dinlediğini dile getirerek, "İlk 5 gün boyunca sanık ifadelerini izledik ama kimse sorumluluk almıyor. Bu kadar net. Bir unvanın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi. İnsan kendisini bu kadar küçük düşürmez. Hayret ve acıyla tanık oldum." dedi.

Türk yargısına güvendiklerini ifade eden Yalçın, "Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ancak sanıkların vicdan göstermesini de bekliyoruz. Çünkü yaşananlar büyük bir vicdansızlık, büyük bir vurdumduymazlık. Verilen ifadelerle adeta bizimle alay ediliyor. Bir kişi çıkıp da 'Ben görevimi yapmadım, bu yüzden buradayım.' demedi. Gözümüzün içine bile bakamıyorlar. Bu insanların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Emsal bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

Yangın gecesine ilişkin de konuşan Yalçın, şöyle devam etti:

"21 Ocak gecesi ben de oteldeydim. Eşim ve küçük kızımı kaybettim. 8. kattaydık, büyük kızıma sarılarak kurtuldum. Odamız ön cepheye bakıyordu, bu tesadüf sayesinde hayatta kaldık ama eşim ve kızım o kadar şanslı değildi. Göz gözü görmüyordu, duman çoktu. Koridorlarda yönlendirme yoktu. Panik içinde rastgele hareket ettik. Eğer o koridorlarda duman tahliyesi yapılabilseydi, biz bugün bunları konuşmuyor olurduk."

Yalçın, duruşmada dinlenilen müştekilerin kayıplarını anlattığını aktararak, "Duygular sel oluyor ama duymamız gerekiyor. Çünkü 78 kişi sadece bir sayı değil. Yarısı çocuktu. Hepsi tertemiz yürekli insanlardı. Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak çocuklardı. Bu yüzden acımız katlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sistem nasıl bu kadar bozuldu, içimiz en çok buna yanıyor"

Yangında damadı Atakan Yalçın ve torunu Derin Yalçın'ı kaybeden Akgül Yeşilada da gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, yalnızca otel yönetimini değil, kamu kurumlarının da sorumlu olduğunu söyledi.

Yıllarca devlete hizmet etmiş biri olduğunu dile getiren Yeşilada, şunları kaydetti:

"Bu olay sadece bir otel yangını değil. Bu devletin kurumlarının denetimsizliğinin bir sonucudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı gereken denetimleri yapmamış. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı da sorumluluk almalı. İtfaiyenin ifadeleri kan donduruyor. Bu organize bir denetimsizlik. Bu otelin çalışmasına izin veren herkes sorumludur. Sadece yöneticiler değil, kamu kurumları da. Eğer bu insanlar suçsuzsa, çıksınlar ve bu cesareti göstersinler."

Yeşilada, çocuklarını liyakat ve dürüstlük esasına göre yetiştirdiklerini belirterek, "Bu sistem nasıl bu kadar bozuldu, içimiz en çok buna yanıyor. Geleceğimiz için yanıyor. Hayatını kaybeden canlarımız için zaten büyük bir acı çekiyoruz ama bir de bu denetimsizliğin, bu bozulmuşluğun geleceği de elimizden alması daha da acı veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kamu, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Kaybettiklerini Arayanlar Adalet İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk

14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
13:42
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:36
6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi
6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 16:05:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yangında Kaybettiklerini Arayanlar Adalet İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.