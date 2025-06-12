Yangında Yaralı Bebek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisinde, Hüseyin Bükücü'ye ait çiftliğin müştemilat bölümünde, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.
Yangında vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Muhammet Mana (1), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan yangın esnasında müştemilatta bulunan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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