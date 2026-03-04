Yangından Kurtuluş

Adana'da apartmanda çıkan yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ile bebeğini, yandaki inşaatta çalışan Muhammet Figen (23), yük asansörüne binerek kurtardı. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart'ta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan baba ve bebeği mahsur kaldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı. Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen yük asansörüne binerek 13'üncü kata çıktı. Figen, baba ve bebeği asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.