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Yangından Yaralılar Sağlık Durumları İyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya otel yangınında yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

29.01.2025 14:18
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine Memişoğlu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da gazetecilerin AK Parti'ye geçişine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önemli bir gün benim için de, yeni bir sürece girdik. Türk milletinin, Anadolu'nun bir evladı olarak bugüne kadar polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım, bundan sonra da öyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi, ülkemiz, aziz milletimiz için çözüm üretme, icraat üretme zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yangından Yaralılar Sağlık Durumları İyi - Son Dakika

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