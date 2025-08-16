Yangınlardan Kurtarılan Hayvanlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangınlardan Kurtarılan Hayvanlar Tedavi Ediliyor

16.08.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale ve İzmir'den kurtarılan 15 hayvan, Bursa'daki HAYTAP çiftliğinde tedavi altına alındı.

Çanakkale ve İzmir'deki orman yangınından etkilenen 2 keçi ve 13 koyun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve doğal afetlerden olumsuz etkilenen hayvanların gözlem altına alındığı Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne, saha ekiplerince geçen hafta Çanakkale ve İzmir yangınlarından kurtarılan 2 keçi ve 13 koyun getirildi.

İlk tedavileri de burada yapılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan küçükbaş hayvanlara Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor.

İzmir, Bursa ve Bilecik yangınlarından kurtarılan 75'in üzerinde kedi ve köpek de buradaki çiftliğin yanında yer alan Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) kulübelerinde korunarak sahiplenilmeyi bekliyor.

HAYTAP Saha Sorumlusu Görkem Muhammet Şıpka, AA muhabirine, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından 2 keçi, Çanakkale yangınından ise 13 koyunu kurtardıklarını söyledi.

Hayvanların gerekli tedavi ve kontrollerinin veteriner hekimler tarafından Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yapıldığını aktaran Şıpka, "13 hayvanımızın vücudunda ağır yanıklar mevcuttu. İlaç tedavileri devam ediyor. Şu an durumları ilk geldikleri güne göre iyi. Daha da iyiye gidiyor." dedi.

"Güncel sağlık durumları iyi"

Şıpka, Çanakkale yangınının haberini aldıkları ilk anda oraya gittiklerini ve sahada görev yaptıklarını kaydetti.

Yangından kurtardıkları hayvanların sahipleriyle görüşüp nakil işlemlerini sağladıklarını anlatan Şıpka, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimlerimiz burada, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde hazır beklediler. Nakille buraya getirdik. Hemen tedavilerine başlandı. Güncel sağlık durumları iyi, daha da iyiye gidiyor. Kontrollerine devam ediliyor. Tamamen iyileştikten sonra da ömür boyu burada kalacaklar."

Şıpka, yangınlarda hayvanların en azından bir kısmını kurtarabildikleri için oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, bir canın hayata tutunmasını sağlamanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarından sadece insanların etkilenmediğinin altını çizen Şıpka, "Karıncalar, böcekler yanıyor. Kaçamayan kaplumbağalarımız var. Can kaybını sadece insanların afetten etkilenmesi ya da hayata veda etmesi gibi düşünmeyelim. Türkiye büyük bir yer. Tüm canlılarla hep birlikte bir aileyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hayvan Hakları, Çanakkale, Güncel, Yaşam, İzmir, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınlardan Kurtarılan Hayvanlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yangınlardan Kurtarılan Hayvanlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.