Yangınlarla Mücadelede İtfaiye Tartışma Yarattı

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ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlara müdahalede bazı yerlerde itfaiyenin küçük su taşıma çantalarını kullanması sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresindeki yangınlar yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

İtfaiyenin, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale ederken zaman zaman küçük su taşıma çantalarını kullanması dikkati çekti.

Los Angeles İtfaiyesi, küçük yangınlara daha hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmek için bu tür yardımcı aparatları kullandıklarını belirtirken, kentte büyük yıkıma neden olan yangınlara bu şekilde müdahale edilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Görüntüleri X hesabından paylaşan Collin Rugg adlı Amerikalı gazeteci, "Los Angeles itfaiyesi yangınları söndürmek için çanta kullanmaya başvurdu. Los Angeles dünyanın en zengin ülkesinin 2. büyük kenti ve itfaiye yangınlara kadın çantalarıyla müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşım çok sayıda yorum alırken pek çok kullanıcının, itfaiyecilerin yangına müdahalesine eleştirileri öne çıktı.

İtfaiyecilerin kullandığı su taşıyıcı aparatın "kadın çantası" olmadığını belirten kullanıcılar olsa da çok sayıda kişi, Los Angeles İtfaiyesinin küçük yangınlara müdahalede daha profesyonel teçhizatlarının olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirtti.

Paylaşıma yapılan yorumların çoğunda kentin Demokrat yönetimine sert eleştiriler yapıldı ve itfaiyecilerin daha profesyonel yangın söndürme imkanlarının olması gerektiği dile getirildi.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.