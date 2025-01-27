Çekmeköy'deki Askeri Alanın İmara Açılması Tepki Çekti - Son Dakika
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Çekmeköy'deki Askeri Alanın İmara Açılması Tepki Çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Çekmeköy’deki 1 milyon metrekarelik askeri alanın mahkeme kararına rağmen imara açılmasına ilişkin “Sözün bittiği yerdeyiz. Basında yer alan ve 1 artı 1 dairelerin 8 milyon TL’ye, villaların ise 75 ila 200 milyon TL arasında satıldığı yönündeki haberler, bu dönüşümün tamamen rant amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul’da askeri alanların yüzde 46’sının askeri statüden çıkarılması yalnızca şehircilik açısından değil, ülkemizin savunma gücü açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

27.01.2025 10:58  Güncelleme: 12:31
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Çekmeköy'deki 1 milyon metrekarelik askeri alanın mahkeme kararına rağmen imara açılmasına ilişkin "Sözün bittiği yerdeyiz. Basında yer alan ve 1 artı 1 dairelerin 8 milyon TL'ye, villaların ise 75 ila 200 milyon TL arasında satıldığı yönündeki haberler, bu dönüşümün tamamen rant amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'da askeri alanların yüzde 46'sının askeri statüden çıkarılması yalnızca şehircilik açısından değil, ülkemizin savunma gücü açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Çekmeköy'deki 1 milyon metrekarelik askeri alanın mahkeme kararına rağmen imara açılması hakkında yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sözün bittiği yerdeyiz. Basında yer alan ve 1 artı 1 dairelerin 8 milyon TL'ye, villaların ise 75 ila 200 milyon TL arasında satıldığı yönündeki haberler, bu dönüşümün tamamen rant amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. Çekmeköy'de yaşananlar, ülkemizde askeri alanların yok edilmesinin en somut ve acı örneğidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Askeri ve Rezerv Alanlara İlişkin 2024 Yılı Raporu', bu durumun ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul'da askeri alanların yüzde 46'sının askeri statüden çıkarılması yalnızca şehircilik açısından değil, ülkemizin savunma gücü açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor. Bugün, 10 bin adet futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan, lüks konut projelerine dönüştürülmüş durumda. Bu alanlar, mahkeme kararlarına rağmen rant uğruna imara açılmış, kamu yararına tamamen sırt çevrilerek inşa edilmektedir.

" TSK'nın barınma ihtiyacı çözülmeyi bekleyen bir meseleyken askeri alanların beton yığınlarına dönüştürülmesi, milletimize büyük saygısızlıktır"

Vatan topraklarının her karışı, bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için şehit düşmüş Mehmetçiklerimizin emanetidir. Ancak bugün, bu emanetin ne yazık ki rant uğruna yok edildiğini görüyoruz. Çekmeköy'de askeri bir alanın imara açılarak lüks konut projelerine dönüştürülmesi, hukukun ve kamu vicdanının ayaklar altına alındığının açık bir göstergesidir. Yargı tarafından iptal edilen bir kararı hiçe saymak, yalnızca hukuka değil; milletin iradesine de yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu ülkenin askerleri, her türlü zorluğa göğüs gererek vatan savunmasında görev yaparken onların barınma sorunlarını çözmek yerine, yeşil alanlarımızı yok eden bu rant odaklı yaklaşım kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) barınma ihtiyacı hala çözülmeyi bekleyen bir meseleyken askeri alanların beton yığınlarına dönüştürülmesi, milletimize ve tarihimize yapılmış büyük saygısızlıktır.

"İstanbul'un geleceği rant hırsına kurban edilmemelidir"

Diğer bir husus da İstanbul'da Kasımpaşa bölgesindeki tarihi yüzlerce yıl öncesine giden Bahriye anılarıyla yüklü Divanhane binasının, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'nın tarihi dokusu içerisinde muhafazası, denizcilik tarihi müzesi ve kültür merkezi olarak idamesi başta Cezayirli Gazi Hasan Paşa olmak üzere tüm Levent'lerin aziz hatıralarına en büyük saygı olacaktır. Ancak dünyanın en eski tersanelerinin (Taşkızak, Camialtı, Haliç) olduğu bölgeye, tarihi dokuyu bozarak otel inşa ettiren merkezi yönetimden böyle bir hareket tarzı beklemek gerçekten hayalcilik olacaktır. CHP olarak askeri alanların dönüşümünü ve imar süreçlerini dikkatle takip edeceğiz. Kamu yararını gözeten, sürdürülebilir ve şeffaf bir şehir planlaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul'un geleceği, halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeli ve rant hırsına kurban edilmemelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki Askeri Alanın İmara Açılması Tepki Çekti - Son Dakika

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