Yankı Bağcıoğlu: "Tbmm'de Şehit Aileleri ve Gazilerin Haklarıyla İlgili Yıllarca Bekleyen Düzenlemeler Artık Raflardan İndirilmeli ve Yasalaşmalıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana ve Mersin'de şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Şehit ve gazilerin haklarıyla ilgili TBMM'de bekleyen 18 kanun teklifine de dikkat çeken Bağcıoğlu, "Meclis'te aylarca, yıllarca bekleyen düzenlemeler artık raflardan indirilmeli ve yasalaşmalıdır. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin sorunları, her gün erteleyeceğimiz konular değil, bugünden çözmemiz gereken meselelerdir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Adana ve Mersin'de şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Bağcıoğlu, ülkede her şeye bir çözüm bulunduğunu ve öncelik verildiğini belirterek, "Peki şehit ailelerimizin, gazilerimizin, yıllardır yok sayılan mağduriyetleri için ne zaman bir çözüm üretilecek" dedi.

Gazilerin ve şehit ailelerinin yalnızca yasalarla belirlenmiş haklarını değil, vicdani bir sorumluluğun gereğini talep ettiklerini belirten Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Burada bir lütuf istemiyor, bir hak teslimi var. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onları hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşturmak için daha ne kadar beklenmesi gerekiyor? Bugüne kadar 82 il ve ilçede 140'ın üzerinde dernek ziyareti gerçekleştirdik. Gittiğimiz her yerde aynı sorunları duyduk. İnsanlar artık çözüm istiyor. Bugüne kadar her meseleye bir çözüm üretildi ama konu gaziler ve şehit aileleri olunca, yıllardır aynı taleplerin tekrar edildiğini görüyoruz. Onlar bu vatan için her şeyin önüne fedakarlığı koydu, şimdi de biz onları her şeyin önüne koymalıyız."

"Şehit ve gazi çocuklarının eğitimde yaşadığı zorlukları giderecek çözümler var"

TBMM'de bekleyen 18 kanun teklifine de dikkat çeken Bağcıoğlu, çözümün hazır olduğunu ancak iradenin ortaya konulmadığını belirterek "TBMM'de ilgili komisyonlarda bekleyen 18 kanun teklifimiz var. Bunların içinde terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların hakları, gazilerimizin sağlık hizmetlerine erişimindeki sıkıntıları çözecek maddeler var. Ortez, protez gibi hayati ihtiyaçları için Ankara'ya gitmek zorunda kalmalarına, günlerce sıra beklemelerine, katkı payı ödemelerine son verecek düzenlemeler var. Şehit ve gazi çocuklarının eğitimde yaşadığı zorlukları giderecek çözümler var. Bunlar yeni talepler değil. Yıllardır dile getirilen ama hep ötelenen konular" diye konuştu.

Konunun hiçbir siyasi pazarlığa konu olmaması gerektiğini ifade ederek, hangi siyasi parti olursa olsun bu konuda atılacak her adıma destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Bağcıoğlu, şunları ifade etti:

"Biz Atatürk'ü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, savunma sanayimizi, şehit aileleri ve gazilerimizi siyasetin dışında tutuyoruz. Bu konuda herkesin de aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Çünkü bu mesele siyaset üstüdür. Bugün her şey için kaynak bulan, her meseleye çözüm üreten devlet mekanizması, neden yıllardır bekleyen bu sorunlara bir çözüm üretmiyor? Meclis'te aylarca, yıllarca bekleyen düzenlemeler artık raflardan indirilmeli ve yasalaşmalıdır. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin sorunları, her gün erteleyeceğimiz konular değil, bugünden çözmemiz gereken meselelerdir."

"Gazilerimize ve şehit ailelerimize hak ettikleri değeri vermek ortak sorumluluğumuz"

Yapılan ziyaretlerin yalnızca bir farkındalık yaratma çabası olmadığını, çözüm için mücadelenin sürdüğünü belirten Bağcıoğlu, sürecin takipçisi olacaklarına dikkat çekerek "Bizim mücadelemiz bir gün değil, her gün sürecek. Bu mesele sadece yasal düzenlemelerle de bitmez. Gazilerimize ve şehit ailelerimize hak ettikleri değeri vermek, onlara destek olmak, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama artık bu konuda sadece konuşmak yetmez. Harekete geçmek, bu insanlara bekledikleri çözümleri sunmak zorundayız.Şehitlerimiz vatan için en büyük fedakarlığı yaptılar. Gazilerimiz ağır bedeller ödedi. Onların hakları için bir kez olsun 'öncelik vefa olsun' diyelim. Her şeye bir çözüm bulanlar, artık şehit aileleri ve gazilerimiz için de çözüm üretsin. Bekleyen her gün, kaybedilen bir zamandır. Bu konular ötelenemez, ertelenemez. Şimdi harekete geçme zamanı" dedi.