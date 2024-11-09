Yapay Kalpten Nakil ile Hayaline Kavuştu - Son Dakika
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Yapay Kalpten Nakil ile Hayaline Kavuştu

Yapay Kalpten Nakil ile Hayaline Kavuştu

Furkan Özçelik, 6 yıl yapay kalp ile yaşadıktan sonra nakil oldu ve mimar olma hayalini gerçekleştirecek.

09.11.2024 11:47
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Antalya'da 6 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşayan 21 yaşındaki Furkan Özçelik, eğitim aldığı Akdeniz Üniversitesinin hastanesinde kalp nakli olarak hayalini kurduğu mesleğine kavuşacak.

Antalya'da yaşayan Özçelik, 6 yıl önce gece uyurken nefes almakta zorlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan gence, bir süre ilaç tedavisi uygulandı.

Tedavilere cevap vermeyince rahatsızlığı artan Özçelik'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapay kalp cihazı takıldı. Yaşadığı zorluklara rağmen liseyi başarıyla bitiren Özçelik, girdiği üniversite sınavının ardından hastaneye yakın olmak için Akdeniz Üniversitesini tercih etti.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen eğitimine ara vermeyen Özçelik, Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümünü kazandı.

Acil nakil listesinde yer alan Özçelik'in hayatı, gece saatlerinde çalan telefonla değişti. Özçelik'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından, beyin ölümü gerçekleşerek bağışlanan kalp nakledildi.

"Kalbim atıyor mu diye kontrol ediyorum"

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuduğu üniversitenin hastanesindeki kalp nakliyle sağlığını kavuşmanın kendisi için mutluluk olduğunu ifade etti.

Lise ve üniversite eğitimini sırtında taşıdığı yapay kalp cihazıyla aldığını belirten Özçelik, bağışlanan organ sayesinde hayata tutunduğunu anlattı.

Özçelik, kalp nakli ekibinin kendisini hayata bağladığını vurgulayarak, 6 yıl yapay kalp cihazıyla yaşadığını, bu süreçte pansumanlardan dolayı enfeksiyon kapmaktan korktuğunu söyledi.

Herkesi organ bağışına davet eden Özçelik, her bağışın nakil bekleyen hastaların hayallerine kavuşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Özçelik, "Tarihi yapılara olan ilgimden dolayı Mimari Restorasyon Bölümünü okumak istemiştim. Nakil oldum, yeni kalbimle çok daha iyiyim. Artık tek hayalim mimari restorasyon alanında işimi başarıyla sergilemek." dedi.

Yapay kalp cihazında kalbin sesinin çok güçlü duyulduğunu ifade eden Özçelik, "Ona alıştığım için nakilden sonra sık sık kalbim atıyor mu diye kontrol ediyorum. Çünkü sesi hafif olduğu için bazen duyamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Kalpten Nakil ile Hayaline Kavuştu - Son Dakika

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