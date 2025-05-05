Yapay Zeka Kümelenmesi Kurulacak

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, "Bir yapay zeka kümelenmesine başlamak ve Türkiye'nin bu alanda teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Akyol, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 4 gün boyunca çok verimli bir etkinlik geçirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'e yönelik ilgiye dikkati çeken Akyol, şöyle konuştu:

"KKTC'lilerin buradaki ilgisi çok fazlaydı. Festival, KKTC'nin 400 bin kişilik nüfusuna rağmen inanılmaz bir rağbet gördü. Biz de kendi standımızda gençlerin ilgisini çektik. Bir zeka yarışması düzenledik. Burada gençlerimiz yarıştı, birincilere ödüllerini verdik. Teknopark İstanbul'u anlatma fırsatı bulduk. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanındaki teknolojik üstünlüğünü KKTC'li vatandaşlarımıza anlatma fırsatı bulmanın gururunu yaşıyorum."

Siber güvenlik lisesi ilk mezunlarını verecek

Teknopark İstanbul olarak bu yıl ilk mezunlarını verecekleri bir "siber güvenlik ve yazılım lisesi"ne sahip olduklarına dikkati çeken Akyol, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin yanında siber güvenliğin de önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi.

Akyol, Türkiye'nin dijital dünyanın en önemli liderlerinden biri olduğunu ancak siber güvenlik konusunda insan gücü açığı bulunduğunu anlattı.

Bu teknolojik gelişmişlik siber güvenlikle desteklenmediği takdirde ileride büyük sorunlar yaşanacağını vurgulayan Akyol, şöyle devam etti:

"Bünyemizde yapay zeka ve siber güvenlik alanında çok gelişmiş firmalarımız var. Bu sinerjiyi yakalamak için bizim bünyemizde, çok ciddi bir yüzdeyle kurulan lisemizin ilk mezunlarını bu yıl vereceğiz. Bu gençlerimiz hem ülkemizdeki milli teknolojik kalkınmamıza yardımcı olacaklar hem de Türkiye'nin siber anlamda güçlenmesine ve korunmasına destek sağlayacaklar. Ayrıca yapay zeka bölümümüz de ilk öğrencilerini aldı ve çok yakın zamanda inşallah onların da mezuniyetleri görme fırsatı bulacağız."

Yapay zeka kümelenmesi yolda

Akyol, Teknopark İstanbul'un çok önemli bir merkezde olduğunu belirterek, burada 500 firma ve 300'den fazla girişimcinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Dolayısıyla bunun çok güçlü bir ekosistem olduğuna dikkati çeken Akyol, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi, teknoloji düşkünlerini, öğrencilerimizden büyük fikir üreten arkadaşlarımıza kadar tüm ekosistemi kapsayacak yeni bir fon mekanizmasını devreye sokacağız. Fikri olan herkesin Teknopark İstanbul'a katılmasını canıgönülden istiyoruz. Büyük vakıf AR-GE şirketlerimizle yeni teknolojik girişim şirketlerimizin aynı havuzda, bölgede, birlikte hareket etmelerinin onların gelişmelerine ve kariyerlerine büyük fırsat sağlayacağını düşünüyoruz. Alanda çok tecrübeli, büyük firmalarımızın yanında girişimci firmalarımız da var. Bu kapsamda biz geçen hafta kendi firmalarımızla büyük bir toplantı yaptık. Teknopark İstanbul, küme anlamında Türkiye'nin en büyük kümelenmesine sahip bir teknopark. Saha İstanbul bizim bünyemizde biliyorsunuz. Savunma sanayisinde 1350 firmaya ulaşmış, dünyanın en büyük kümelenmesi. Bunun yanında sağlık ve siber güvenlik kümelenmelerimiz de vardı. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çağrısına bakarak bir 'yapay zeka kümelenmesi'ne başlamak ve Türkiye'nin yapay zekada teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz."