Yapay Zeka Medya Eğitimi Erzurum'da - Son Dakika
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Yapay Zeka Medya Eğitimi Erzurum'da

06.08.2025 13:36
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, basın mensuplarına yapay zeka eğitimleri düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce imzalanan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" kapsamında, Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına verilen eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'ndeki konferans salonunda, gazetecilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Yarın sona erecek eğitimin ilk gününde gazetecilere, yapay zekayla haber metni yazımı ve yapay zekanın önemi anlatıldı. İkinci gün ise basın mensuplarına uygulamalı eğitim verilecek.

MESX firması bünyesinde yapay zeka eğitmenliği yapan bilgisayar mühendisi Gökhan Su, AA muhabirine, Erzincan ve Bayburt'tan sonra Erzurum'da eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimin yapay zekanın kullanım alanlarıyla ilgili olduğunu belirten Su, "Amacımız medya mensuplarına çağın gereklerinden olan yapay zeka uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler, etik, yasal sorumluluklar ve kullanım alanları konusunda bilgiler vermek. Yapay zekayı mesleki olarak hayatlarının içinde kullanmalarını sağlamak, bunu yaparken de hata yapmalarını mümkün olduğunca engellemek." dedi.

Yapay zekada hangi araçların güvenilir olduğu konusunda da bilgiler verdiklerini anlatan Su, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın ne olduğu, ne olmadığı, bir gün gazetecinin yerini alıp almayacağı yani gazeteciliğin nereye evrileceği, yapay zekayı kullanırken hangi araçların daha güvenilir olduğu konularında bilgilendirmeler yapıyoruz. Programımız bu minvalde. Mesleki olarak hayatımızda nereye koyacağımızı ve kullanan ile kullanmayan arasında ne kadar fark olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yapay zekada ne kadar hızlı sonuç aldığımıza bakıyoruz ancak yine de ne kadar dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Medya Eğitimi Erzurum'da - Son Dakika

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