Yapay Zeka ve Etik Üzerine Uyarılar

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Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Abed-Alrazzaq Natsheh, yapay zeka teknolojisinin farklı hikayelerden sahte haberler ve anlatılar yaratarak adaletsiz bir şekilde kullanılabilmesi riskine dikkati çekerek, "Yapay zekanın gelişimini yönetebilecek etik bir çerçeveye sahip olmak önemli. Etik, yapay zekanın gelişimiyle el ele gitmeli." dedi.

Natsheh, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit '24) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bakan Natsheh, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına dikkati çekerek, ülkesinin bir krizin ortasında olduğunu vurguladı.

Filistin'de dijital altyapıyı korumanın önemli olduğunu belirten Natsheh, her gün elektrik kesintisi gibi zorluklarla karşılaştıklarını ve bir çözüm bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Natsheh, ateşkesten sonra Filistin'in dijital altyapısını yeniden inşa etme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

"Etik, yapay zekanın gelişimiyle el ele gitmeli"

Yapay zekayı kullanım amacının bu uygulamanın iyi ya da kötü olduğunu belirleyeceğini anlatan Natsheh, bu teknolojinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Natsheh, ilerleyen zamanda yapay zeka kullanımının çok önemli bir rol oynayabileceğini ve bu teknoloji ile doğru bilgiye ulaşmanın her zaman verilere bağlı olduğunu kaydederek, "Bu yüzden yapay zekayı nasıl kullandığımızı bilmek çok önemli." dedi.

Natsheh, yapay zeka kullanırken verilerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapay zekanın dezenformasyon oluşturmadaki rolüne de dikkati çekti.

Yapay zeka teknolojisinin farklı hikayelerden sahte haberler ve anlatılar yaratarak adaletsizliğe yol açma riski bulunduğunu aktaran Natsheh, "Dolayısıyla yapay zekanın gelişimini yönetebilecek etik bir çerçeveye sahip olmak önemli. Etik, yapay zekanın gelişimiyle el ele gitmeli." diye konuştu.

"İletişimin geleceği hakkında konuşuyoruz"

Natsheh, Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğünü sunucu ve gazeteci Nadira Tudor'un üstlendiği "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" başlıklı oturuma ilişkin, "İletişimin geleceği hakkında konuşuyoruz." dedi.

Yapay zekanın her alanda büyük rol oynayacağına değinen Natsheh, "Konular, etkinlikte bilgi paylaşımı yapan uzmanlar mükemmeldi." diye konuştu.

Natsheh, forumda dinlediği konuşmaların "inanılmaz" olduğunu ifade ederek, "Umarım bu böyle devam eder. Belki gelecek yıl yapay zeka ve iletişim alanında yeni başarı hikayeleri buluruz." dedi.

Stratcom Summit '24

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla 13-14 Aralık'ta İstanbul'da yeniden bir araya getirdi.

Yeni teknolojiler ve yapay zekanın iletişim alanında sunduğu yeni fırsatlar ve deneyimler üzerinde durmayı, aynı zamanda bu durumun meydana getirebileceği çeşitli sorunlara dikkati çekmeyi amaçlayan forumda, yapay zeka haberciliği, konvansiyonel medyada yeni teknolojilerin kullanımı, yeni medya, içerik üretimi, dezenformasyonla ve bilgi düzensizlikleriyle mücadele, bilgi güvenliği ve etik konular, stratejik iletişim çatısı altında tartışma zemini buluyor.