Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2026, 15 Ülkeden Alıcıları Türk İhracatçılarıyla Buluşturuyor

27.04.2026 16:04
Yapı ve inşaat sektörünün köklü organizasyonu Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2026, 27-30 Nisan'da Tüyap'ta düzenlendi. 15 ülkeden 418 katılımcı firma yer aldı.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2026, 27-30 Nisan 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. ICA Events tarafından düzenlenen fuar, 15 ülkeden 418 katılımcı firmayı bir araya getirdi. Açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ve sektör temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, fuarın yarım asırdır inşaat sektörünün uluslararası temsilcisi olduğunu belirtti. 1972'den bu yana Türk inşaat sektörünün 138 ülkede 560 milyar dolar değerinde 13 bin proje gerçekleştirdiğini vurguladı. Yapı malzemeleri sektörünün ekonomideki önemine dikkat çekti.

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fuarın 15 ülkeden 418 firma ile sektörün gücünü yansıttığını ifade etti. Geçen yıl 126 ülkeden 43 bin ziyaretçi ağırlandığını hatırlattı. İhracattaki daralmaya dikkat çekerek, fuar kapsamında ilk kez İskele Kalıp Sektörü için Alım Heyeti düzenlendiğini açıkladı. 57 yabancı firma ve 68 satın alma profesyonelinin Türk ihracatçılarla buluşacağını belirtti. 2026 yılı için 31,6 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
