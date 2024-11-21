Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 18,9 Azaldı - Son Dakika
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Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 18,9 Azaldı

Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüzölçümü Yüzde 18,9 Azaldı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısı ve yüzölçümü önemli bir düşüş yaşadı. En yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binalara ait.

21.11.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 18,9 azaldı. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

TÜİK, üçüncü çeyreğe ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 32,0 milyon m² iken; bunun 17 milyon m²'si konut, 8,2 milyon m²'si konut dışı ve 6,8 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,2 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 5,3 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,9 artarken, daire sayısı yüzde 3,1 ve yüzölçüm yüzde 5,3 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 22,5 milyon m² iken; bunun 12,4 milyon m²'si konut, 5,6 milyon m²'si konut dışı ve 4,5 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

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