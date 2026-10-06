Yaptırımlı 7 tankerin Güney Kore'den Rusya'ya 176 bin ton yakıt taşıdığı iddia edildi

Güney Kore limanlarından Rusya'ya bazılarına yaptırım uygulanan tankerlerin 176 bin tondan fazla akaryakıt taşıdığı iddia edildi.

The Guardian gazetesinin liman kayıtları ve gemi takip verilerine dayandırdığı haberinde, çoğunluğu dizel olan yakıtın Güney Kore'deki çeşitli limanlarda 7 tankere yüklendiği ve bu tankerlerin Rusya'ya 14 sefer yaptığı öne sürüldü.

Haberde, İngiltere, Avustralya ve AB'nin yaptırım listesinde yer alan tankerlerden en büyüğü Layla'nın, güneydoğudaki Ulsan Limanı'ndan Rusya'nın doğusundaki Vladivostok Limanı'na 19 Temmuz ve 10 Ağustos'ta 2 sefer yaptığı ve toplam 57 bin ton dizel yakıt taşıdığı belirtildi.

Layla adlı tankerin, ilk seferde varış noktasını Vladivostok olarak bildirdiği, ikinci seferde ise Japonya'nın Niigata Limanı'nı gösterdiği kaydedildi.

Rusya bayraklı ve Avustralya'nın da yaptırım listesinde bulunan Astoria tankerinin de 1 Ağustos'ta Ulsan'dan yaklaşık 11 bin ton yakıt yüklediği, varış noktasını Japonya olarak bildirdikten sonra Vladivostok'a gittiği iddia edildi.

Bazı ülkelerin yaptırım listesinde bulunan üçüncü tanker Chongchon'un ise ağustos başında güneydeki Yeosu Limanı açıklarındaki Celeste I adlı tankerden yaklaşık 26 bin ton yakıt aldığı, ardından varış noktasını Singapur olarak bildirip Vladivostok'a yöneldiği vurgulandı.

Finlandiya merkezli düşünce kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinden (CREA) analist Isaac Levi, Guardian'a yaptığı açıklamada, "AB'nin yaptırım uyguladığı tankerlerin Güney Kore limanlarında yakıt yükleyip Rusya'ya taşıması şok edici. Bu durum, yaptırım rejimini ve Güney Kore'nin Ukrayna'ya desteğini zayıflatıyor." ifadelerini kullandı.

Seul'den petrol alanlar arasında yaptırım kapsamındaki 2 Rus şirket var

Guardian'ın haberinde yer verdiği denizcilik analiz şirketi Kpler'e göre, söz konusu yakıtı alanlar arasında Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft de yer aldı.

Rosneft, İngiltere, ABD, AB ve Avustralya'nın yaptırım listesinde bulunuyor.

Ayrıca, alıcılar arasında Rus petrol grubu NNK da bulunuyor. NNK'nın sahibi Eduard Hudainatov ile şirketlerinden NNK-Oil ise İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

CREA'nın Kpler verilerini inceleyerek yaptığı analizde ise Rusya'nın, ağustosta deniz yoluyla 368 bin ton petrol ürünü ithal ettiği ifade edildi. Bu miktarın temmuz ayına kıyasla 7 kattan fazla olduğu ve Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ayda yapılan en yüksek ithalat olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Güney Kore'nin de, 112 bin tonla bu ithalatın yüzde 31'ini karşılayarak Hindistan'dan sonra ikinci sırada yer aldığına işaret edildi.

Seul: Moskova'ya yönelik ihracat kontrolleri sıkı biçimde uygulanıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası çabaları desteklediği bildirildi.

Açıklamada, Dış Ticaret Kanunu kapsamında Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerinin, stratejik ürünlerin yanı sıra stratejik olmamakla birlikte askeri amaçla kullanılma ihtimali yüksek 1402 ürünü de kapsayacak şekilde genişletildiği ve bu kontrollerin "sıkı biçimde uygulandığı" kaydedildi.

Rusya'nın yakıt ithalatına ilişkin veriler

Uluslararası Enerji Ajansına (UEA) göre, Rusya'nın rafineri kapasitesi Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle ciddi şekilde aksadı.

Rafineri işleme miktarı haziranda yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken, dizel üretimi ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 azaldı.