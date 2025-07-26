Yaralı Caretta Caretta Yeniden Denizde

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağı çuvala dolanmış olarak yaralı bulunan caretta caretta yavrusu, tedavisinin ardından denize salındı.

Side Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekibince denizde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusunun, tedavisi tamamlandı.

Caretta caretta, Sorgun Sahili'nden denize salındı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Ertan Taşkavak, hayvanın 10 günlük tedavi rehabilitasyon çalışmasının ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hayvanın 3 yaşında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Taşkavak, bu yaşlarda bir caretta carettaya Antalya sahillerinde denk gelmenin çok nadir olduğunu ifade etti.

Taşkavak, hayvanın hayatının şans eseri kurtulduğunu dile getirdi.

Manavgat ilçesi açıklarında 17 Temmuz'da devriye gezen sahil güvenlik ekiplerince deniz yüzeyinde çuvala dolanmış şekilde bulunan caretta caretta yavrusu, bot personelince kurtarılmış ve tedavisi için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneğine (DEKAFOK) teslim edilmişti.