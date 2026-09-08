Yaramışlar suç örgütünün kokain ağı deşifre oldu; liderine 13 yıl hapis - Son Dakika
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Yaramışlar suç örgütünün kokain ağı deşifre oldu; liderine 13 yıl hapis

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Yaramışlar suç örgütünün, Güney Amerika'dan Avrupa ve Türkiye'ye meyve konteynerleriyle kokain sevk ettiği ve PKK ile bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı. Belçika'da yargılanan örgüt lideri Bayram Yaramış 13 yıl hapis cezasına çarptırılırken, üst düzey yöneticilere yönelik toplam müsadere tutarı yaklaşık 21 milyon avro oldu.

'MEYVE KONTEYNERİ İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI'

Yaramışlar suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Yaramış aşiretine mensup şüphelilerin, 1990'lı yıllarda Avrupa'ya göç ettikleri, Güney Amerika (Kolombiya, Ekvador) çıkışlı kokaini, Avrupa ve Türkiye'ye sevk eden uluslararası organize suç ağı kurdukları ve bu kapsamda Antwerpen Limanı ve Kocaeli Limanı'nı kullandıkları belirlendi. Örgütün yasal yük görünümü verilmiş (muz, meyve vb) konteynerlerde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Örgütün 2017 yılından itibaren 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatı, 890 milyon TL üzeri finansal hareket, 60 milyon avro uluslararası para trafiği, kripto varlık transferleri, paravan şirketler zinciri, silahlı yapılanma, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

'PKK İLE BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI'

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri Belçika'da kurulan paravan şirketler ile Türkiye'de edinilen çok sayıda taşınmaz, lüks araç alım-satımları, kuyumcular ve hawala sistemi, kripto varlık transferleri üzerinden akladığı tespit edildi. Örgütün, PKK terör örgütü ile finansal ve lojistik bağlantısının bulunduğu, uyuşturucu gelirlerinin bir kısmının terör örgütüne aktarıldığı da ortaya çıktı. 2006 yılında Belçika'da faaliyet gösteren 'Kürdistan Centrum' yapılanması üzerinden iletişim sağlandığı, örgüt üyelerinin PKK yöneticileri ile temaslarının bulunduğu yönünde bulgular elde edildi. Örgüt üyelerinin birbirleriyle kriptolu haberleşme uygulamalarını kullanarak koordineli şekilde hareket ettikleri belirlendi.

'MAL VARLIKLARINA EL KONULDU'

Belçika adli makamlarınca yürütülen yargılama neticesinde örgüt lideri Bayram Yaramış'ın 13 yıl hapis ve 80 bin avro cezaya çarptırıldığı belirtildi. Örgütün yöneticileri Mecit Yaramış, Bahadur Huseynov, Fikret Yaramış ve Erkan Yaramış'ın da hapis ve para cezalarına çarptırıldığı belirtildi. Bununla birlikte mahkeme tarafından Bayram Yaramış hakkında 7 milyon 507 bin 500 avro, Mecit Yaramış hakkında 4 milyon 888 bin 987 avro, Bahadur Huseynov hakkında 4 milyon 648 bin 987 avro, Fikret Yaramış hakkında 2 milyon 150 bin 375 avro ve Erkan Yaramış hakkında 1 milyon 736 bin 325 avro olmak üzere mal varlığına el konulma kararı verildiği aktarıldı. Alt ve orta kademe örgüt üyeleri hakkında 250 bin avroya kadar değişen tutarlarda müsadere kararlarının bulunduğu, yalnızca üst düzey yöneticilere yönelik toplam müsadere tutarının yaklaşık 21 milyon avro, dosya kapsamında örgüte atfedilen toplam suç geliri ve finansal hacmin ise yaklaşık 45 milyon avro olduğunun altı çizildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yaramışlar suç örgütünün kokain ağı deşifre oldu; liderine 13 yıl hapis - Son Dakika

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