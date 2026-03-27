Yaren Mercan Anma Töreni Düzenlendi

KAYSERİ'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden Yaren Mercan'ın (22) eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi derslikleri önünde düzenlenen törenle anıldı.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil, Yaren Mercan idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaren Mercan için eğitim gördüğü ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe derslikleri önünde anma töreni düzenlendi. Mecan'ın önlüğü ile fotoğrafı ve motivasyon konuşmasının olduğu anı köşesine arkadaşları ve hocaları tarafından karanfiller bırakıldı. Anma programına, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ilhami Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, akademisyenler, öğrenciler, Yaren Mercan'ın arkadaşları ile annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan katıldı.

Anma programında konuşan Yaren'in sınıf arkadaşlarından Ayşe Selen Köymen, "Yaren hayatımızda derin izler bırakan biriydi. Hepimizin çok sevdiği bir arkadaşımızdı. Onunla paylaştığımız anılar bizim için her zaman çok kıymetli kalacak. Kendisi sadece iyi bir öğrenci değildi. Sadece başarılı bir öğrenci de değildi. Ama aynı zamanda insanların hayatına dokunmayı gerçekten isteyen ve bunu kendine düstur etmiş bir arkadaşımızdı. Biz tıp fakültesi öğrencileri olarak, arkadaşımızın yarım kalan hayallerini tamamlamak için elimizden gelen güçle çalışacağız ve onun hatırasını yarım bırakmayacağız. Sevenleri olarak eksikliğini derinden hissedeceğiz ama onu daima en güzel haliyle hatırlayacağız" dedi.

'HER YERE İSMİNİ YAZDIRDI'

Yaren'in ablası Büşra Mercan ise törende, "Hiçbirimiz burada bu vesileyle olmak istemezdik ama en başından beri sayın rektörümüz, dekanımız hocaları bizim yetişemediğimiz yerde Yaren'i acilde hayata döndürmek için çok uğraştılar. Ailesi, yakın olarak Yaren böyle biri miydi? Biz bile bilmiyorduk. En başından beri cenazesi, taziye evi çok kalabalıktı. En son bana tüm Türkiye'ye ismimi duyuracağım demişti. Bir klinik açacaktı. 'İsmimi kliniğe koyacağım' dedi. Ölsen koyamazsın demiştim. Dediğini yaptıran biri. Ne yaptı, etti her yere ismini yazdırdı. Bu ülkede doktorluk, sağlık, bir annenin bir babanın evladını yetiştirmesi çok zor. Bayram günü bir buçuğa kadar hangimiz ders çalışabiliriz? Bayramda ailesinin yanına gitmek yerine o sınavına çalışmaya çalıştı ve yarım kaldı. Normalde başladığı hiçbir yolu yarım bırakmaz. Çok inatçı bir kızdır. Biz onun o yarım bıraktığı yolu istediği gibi tamamlayacağız. Eminim yukarıda bir yerde hepimize gülümseyerek bakıyor. Göz önünde olmayı, isminin bir yerde yazılı olmasını çok severdi. Hepimizin yakalarında, kalbinde en derin yerinde. Yaren bize yarım kalan değil de kocaman bir dünya bıraktı. Adaletin de Yaren kadar gerçek olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Kelimelerin yetmediği, yalnızca inancın kendilerini ayakta tutabildiği bir anı yaşadıklarını kaydeden ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, şunları söyledi:

"İnsanın yaşatacak bir ilim öğrenmek, topluma faydalı olmak ve helal rızık kazanmak için çıktığı eğitim yolculuğunda kızımızı elim bir trafik kazasında kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah başta ailesi olmak üzere hepimize sabır versin. Başımız sağ olsun."

'ÇOK DEĞERLİ BİR EVLADIMIZI KAYBETTİK'

Böyle zamanlarda konuşmanın, cümleler kurmanın çok kolay olmadığını dile getiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise "Biz kocaman Erciyes Üniversitesi ailesi olarak, çok değerli bir evladımızı, öğrencimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim yakınlarına sabırlar versin. Onlara hayırlı uzun ömürler versin. Ancak öğrencimizin çalışmaları yaptığı süreçleri değerlendirdiğiniz zaman gerçekten hayat dolu, memleketine ülkesine güzel projelerle hizmet verme aşkıyla çalışan tertemiz bir insandı. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaren Mercan için dualar edildi, ardından da derslikler bahçesine hatıra ormanı oluşturuldu. Daha sonra şehir mezarlığına gidilerek Mercan'ın kabri ziyaret edildi.