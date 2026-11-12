Yargıtay 3. Ceza Dairesi Sakınan'ın tutukluluğunu sürdürdü, dava 14 Ocak 2027'ye kaldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve 10 yıl aranmasının ardından yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına Sakınan, avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen S.S, Ankara Adliyesi'nde eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın katibi olarak görev yaptığı dönemden sanık Sakınan'ı tanıdığını bildirdi.

FETÖ mensuplarınca 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının önceden ele geçirildiği iddiasına yönelik soruşturmanın Sakınan tarafından yürütüldüğünü aktaran S.S, soruşturmanın yürütülmesine ilişkin süreçle ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Tanık İ.D. ise 1994'te hakim olarak görev yaptığı ilde Sakınan ile tanıştıklarını, birlikte 1 ya da 2 sefer "sohbet" adı verilen toplantılara katıldıklarını belirtti. İ.D, "Şadan Bey'in Ankara'ya gittikten sonra cemaate mesafeli durduğunu duymuştum." ifadelerini kullandı.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Sakınan'ın, üzerine atılı suçun ceza üst miktarı ve kaçma şüphesinin varlığı göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Sakınan, kaçma iradesinin hiçbir zaman bulunmadığını belirterek, evinde yakalandığını hatırlattı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Müzakere arasının ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Heyet, Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 14 Ocak 2027'ye erteledi.

Darbe girişiminin ardından firar etmişti

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan hakkında hazırlanan iddianamede, soruların sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla iptal edilen 2010 KPSS'ye ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının birleştirilmek üzere Ankara'ya gönderilmesini istediği ancak dosya ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün dosyayı beklettiği kaydediliyor.

Soruşturmanın başında kaldığı sürede Sakınan'ın etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmediği ve sürüncemede bıraktığı belirtilen iddianamede, en önemli delil niteliğindeki sınava ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığına sınav evrakının imha edilmesi için müzekkere yazdığı ifade ediliyor.

Sakınan, 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Trabzon Cumhuriyet Savcılığına atanmış, darbe girişiminin ardından firar etmiş, 2 Mart'ta Ankara'da düzenlenen operasyonda evinde dolabın arkasındaki bölmede saklanırken gözaltına alınmıştı.