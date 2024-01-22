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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil İçin Tören Düzenlendi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen törene Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı. Törenin ardından cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Çil, iş hukuku alanında yayımlanan makaleleriyle tanınıyordu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil İçin Tören Düzenlendi
22.01.2024 - 11:49,
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Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) için tören düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Çil'in öz geçmişi okundu.

Yargıtay Başkanı Akarca, Çil'in ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, rahmet diledi.

Çil'in iyi bir aile babası ve hukukçu olduğunu dile getiren Akarca, yargı alanında çok hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Öz geçmişi

İstanbul ve Bandırma hakim adayı olarak mesleğe başlayan Çil, dün yaşamını yitirmişti.

Yargıtay tetkik hakimliği görevinde de bulunan Çil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevinin ardından 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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