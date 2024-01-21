Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akarca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy veren Akarca, "Gazze: Kanıt" seçkisinde ise Ali Jadallah'ın "Sema bebek" fotoğrafından yana tercih yaptı.

Gazze'de insanlık adına utanç duyulacak bir durumun yaşandığını ifade eden Akarca, "Savaş da değil bunun adı. Savaşın bir hukuku olur, bir ahlakı olur. Burada artık savaş değil tek taraflı bir soykırım ve katliamla karşı karşıyayız. Hiçbir insani kuralın, değerin gözetilmediği, tamamen yok etmeye dayalı, özellikle çocuklar ve kadınlar, milyonlarca sivilin yaşadığı yerlerde sivilleri hedef alan bir vahşetle karşı karşıyayız. Tüm insanlığın ortak değerleri yok ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteciler de hedefte

Bölgede gazetecilerin de hedef alındığını, AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini anımsatan Akarca, basın mensupları ve yayın organlarının Filistin'de yaşananları aktarmak adına özveriyle çalıştığını ifade etti.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı adına, 103 ülkenin yüksek mahkeme başkanları ve başsavcılıklarına 220 mektup göndererek, Gazze'de yaşananların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemelerinde yargılanmaları adına farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" fotoğrafını oylayan Akarca, "Haber"de Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.