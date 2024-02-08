Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ve Heyeti ile Görüştü

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YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mehmet Akarca, 7-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya Yargı Konseyi Başkanı Vesna Dameva ile Kuzey Makedonya eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Sali Murati yer aldı.