Adana Büyükşehir Belediyesi Yarının Adana\'sı 5 Yıllık Strateji Planı Çalışmalarını Sürdürüyor

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "Yarının Adana'sı 5 Yıllık Strateji Planı" çalışmalarının ikincisini Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenledi. Başkan Zeydan Karalar, "Stratejik planımızı; dinleyen, duyan, anlatan, eşgüdüm içinde çalışan, rasyonel yönetimi benimseyen, hukuka uygun, adil ve demokratik bir işleyişe sahip belediye anlayışı üzerine kurarak, belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin yönetim vizyonuna kent halkının ortak bilincini yansıtmak için "Kentin Yarınını Kendin Belirle" sloganı ile düzenlediği "Yarının Adana'sı 5 Yıllık Strateji Planı" çalıştayının ikincisini gerçekleştirdi.

"Nasıl bir Adana" sorusundan yola çıkıldı

Çalıştayda, mevcut hizmet döneminin yol haritasını oluştururken "Nasıl bir Adana" sorusundan yola çıktıklarını aktaran Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Adana'mız varsıl bir Adana olsun. Varsıl deyince, geliri ve istihdam kapasitesi artan, ekonomik olarak güçlenen Adana'yı kastediyoruz. Yoksunlukla mücadele eden, sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımın yaşandığı, bilgiye rahatça erişilen, ulaşım altyapısı daha çok gelişen, tarım ve hayvancılık kapasitesi artan, daha çok yatırım alan bir kent olsun istiyoruz Adana. Adana güvenli bir kent olsun istiyoruz. Adana'yı küresel ısınmaya, iklim krizlerine, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli kılmak istiyoruz. Özellikle depremle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adana'nın depreme dayanıklı bir kent olması için mikro bölgeleme projesinin başlatılması, Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulması, kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi, afetlere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar bizim başlattığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalar."

Yarının Adanasını kurgularken üçüncü başlığı "Keyifli bir Adana" olarak belirlediklerini açıklayan Karalar, şunları kaydetti:

"Daha çok sanat, daha çok tiyatro, daha çok sinema, daha çok müzik diyoruz"

"Adana gibi sosyal, kültürel olarak olağanüstü bir doğal çevreye, kültürel geçmişe ve sosyal hayata sahip bir şehir sadece insanca bir yaşamı mümkün kılmakla yetinemez; sakinlerinin keyif aldığı, kendini gerçekleştirebildiği, ilgi ve becerilerini geliştirebildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almak zorunda. Beş yıl sonranın Adanasını kültürel olanakları ve faaliyetleri zenginleşmiş, insanların nefes alabildiği, zevk alabildiği, ailesi, dostları ve misafirleri ile keyifle zaman geçirebileceği bir kent olarak hayal ediyoruz. Daha çok sanatsal etkinlikler, daha çok tiyatro, daha çok sinema, daha çok müzik diyoruz. Buna yönelik de politikaları geliştirip hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

"Varsıl", "güvenli" ve "keyifli" Adana hedefine ulaşabilmenin yolunun güçlü belediyeden geçtiğini de aktaran Karalar, "Stratejik planımızı; dinleyen, duyan, anlatan, eşgüdüm içinde çalışan, rasyonel yönetimi benimseyen, hukuka uygun, adil ve demokratik bir işleyişe sahip belediye anlayışı üzerine kurarak, belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.