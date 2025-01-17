Yarıyıl Tatili Başladı, Otogar Dolup Taşıyor - Son Dakika
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Yarıyıl Tatili Başladı, Otogar Dolup Taşıyor

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla İstanbul Otogarı'nda yolcu hareketliliği arttı, aileler memleketlerine gitti.

17.01.2025 17:48
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Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik arttı.

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin başlamasının ardından bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu.

Öğrencilerin karnelerini almasıyla hazırlıklarını tamamlayan aileler, öğlen saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek üzere otogara gelmeye başladı.

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için oğluyla Bursa'ya gideceğini belirten Nilüfer Atilla Aksay, bilet bulma konusunda sorun yaşamadığını ifade etti.

Aksay, "Tatil başlar başlamaz oğlumu anneannesinin yanına götürüyorum. Orada yeğenimin düğünü var. Biz de heyecanla toplandık, Bursa'ya gidiyoruz. 10 gün orada kalmayı planlıyoruz." dedi.

Mensule Yavuz ise oğlunun karnesini almasının ardından ailece Edirne'ye gittiklerini dile getirerek, bilet bulmakta zorluk yaşamadıklarını ve iki hafta sonra geri dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Otogarda yarıyıl tatiliyle başlayan hareketliliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yarıyıl Tatili Başladı, Otogar Dolup Taşıyor - Son Dakika

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