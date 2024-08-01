YAŞ Toplantısında 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi - Son Dakika
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YAŞ Toplantısında 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

01.08.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda; Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel'in rütbesi orgeneralliğe, Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı korgeneralliğe, Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş tümgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 47 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, albaylar Oğuzhan Pehlivan, Ümit Çelik, Kutluhan Arafat, Ali Gürcan, Erhan Kılıçaslan, Tuncay Özkumru, Serkan Aydın, Mustafa Öztürk, Hayrettin Dönmez, Murat Yetiş, Kadir Çelik, Tahir Kılıç, Numan Kıral, Haluk Erdem, Tarık Çetin, Bülent Akdeniz, Alpaslan Güldal, Mert Önen, İlker Ata Akhun, Bülent Barış Sarp, Erkan Günal, Cavit Tütüncü, Mehmet Coşar, Mehmet Keret, Zeynel Abidin Alptekin, Sabri Gökhan Karamürsel, Murat Rüştü Cizrelioğlu, Nail Türe, Oğuzhan Şimşek, Nejat Şimşek, Kamil Tumba, Ahmet Fatih Oğuz, Ali Osman Yurdagül, Tamer İleri, Hakan Bozkurt, Sertaç Öztürk, Halil Bulut, Mehmet Bahtiyar, Erdal Tunç, Mustafa Murat Kabukçu, Murat Kaya, İbrahim Can, Yalçın Tecimer, Zafer Koca, Fevzi Orkunt Canyaş, Mustafa Özcan, Özcan Özhun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda; Koramiral Kadir Yıldız oramiralliğe, tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal koramiralliğe, tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 14 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Buna göre albaylar Erhan Gezginci, Soner Kazankaya, Halil İlker Avcı, Onur Kapçaklı, Rüştü Sezer, Mehmet Özgür Özömek, Ahmet İşci, Mehmet Tahir Göncüoğlu, Ahmet Özturşucu, Yücel Korkut, Ali Yılancı, Tayfun Öznel, Cihat Eryiğit ve Fatih Erden tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda; tümgeneral Yaşar Kadıoğlu korgeneralliğe, tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur tümgeneralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 16 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, albaylar Erhan Çeliktaş, Cenk Al, Zeki Koltukoğlu, Esat Çetin, Gökhan Gürakar, Barkın İşeri, Erol Gökmen, Hüseyin Seçkin Sevinç, Serkan Şener, Halil Uğur Serin, Serkan Erişir, Ali Zirvalı, Volkan Ersun Acar, Zafer Ertan, Ramazan Toper ve Cüneyt Güven tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YAŞ Toplantısında 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi - Son Dakika

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