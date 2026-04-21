Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 111 Gözaltı
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 111 Gözaltı

21.04.2026 14:02
Diyarbakır merkezli 41 ilde yapılan operasyonda 111 şüpheli yasa dışı bahis nedeniyla gözaltına alındı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 41 ilde "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait MASAK raporunda toplam işlem hacimlerinin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporunda toplam işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103,52 lira olduğu tespit edilen ve Diyarbakır merkezli, Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van'ın yer aldığı 41 ilde 21 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 190 adet banka ve kripto para hesabı ile 14 şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin değerinde olan 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:41:19.
