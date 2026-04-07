Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

07.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı, 355 milyon lira işlem hacmi ele geçirildi.

BATMAN merkezli 6 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, üçüncü kişilerden 'hesap kiralama' adı altında topladıkları banka bilgilerini, global yasa dışı bahis sitelerine entegre ederek 'panel' sistemi üzerinden para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, 31 Mart'ta Batman merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon ve Kırklareli'de belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 soğuk kripto cüzdan, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek ile çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, tablet ve dijital materyal ele geçirildi.

355 MİLYON LİRALIK HESAP HACMİ

Yürütülen mali soruşturma kapsamında; suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 700 bin lira değerindeki 4 araca, 2 milyon lira değerindeki 1 konuta ve toplamda 355 milyon lira işlem hacmi bulunan 185 banka hesabına el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Beşiri Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:45:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.