Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Tutuklama

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Ekipler, yurt dışı merkezli bir şirketten alınan panel ve site aracılığıyla bahis faaliyetleri yürüttüklerini belirledi.

22.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
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ADANA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenerek gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın, 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi. Tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 1 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Tutuklama - Son Dakika

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