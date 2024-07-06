Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak dolandırıcılık yapan şüpheliler, mağdur vatandaşları kuponlarının tuttuğunu söyleyerek para talep etmişlerdir. Şüpheliler hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır.

06.07.2024 00:45
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Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada sahte hesap oluşturarak maç kuponları üzerinden hızlı ve yüksek kazanç sağlandığı yönünde dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda dolandırıcıların, kendilerine inanan mağdur vatandaşları, kuponlarının tuttuğunu beyan edip, kazançlarını almaları için 'vergisi veya sigortası' gibi sebepleri öne sürerek ağlarına düşürdükleri ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesi açarak, bu sitelere ait reklamları vatandaşların cep telefonlarına mesaj olarak gönderen, yasa dışı bahis sitelerine giriş yapan vatandaşlara tehdit ve şantaj yaparak para talep ettikleri belirlendi.

Şüpheliler hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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