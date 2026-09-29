Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadeleye Yönelik Hukuk Politikaları Çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Teknoloji yeni imkanlar ortaya çıkarabilir, fakat teknolojinin, hukukun işlemediği yeni bir alan oluşturmasına asla müsaade edilemez. Özellikle gençlerimizin ve toplumsal yapının korunması bu mücadelenin önemli gerekçelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Uçum başkanlığında Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadeleye Yönelik Hukuk Politikaları Çalıştayı, Çankaya Köşkü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Ekim 2025'te ilan edilen "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler ve sorumluluklar verildiğini bildirdi.

Çalıştayda yalnızca yasa dışı bahis ve sanal kumar olgusunu değerlendirmeyeceklerini belirten Uçum, "Temel gayemiz, dijitalleşmeyle birlikte şekil değiştiren toplumsal bir risk alanına karşı devletimizin hukuk politikasını güçlendirmektir." dedi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarın, klasik anlamda bir kumar veya bahis meselesi olarak görülemeyeceğine işaret eden Uçum, "Karşımızda dijital mecraları, sosyal medya ağlarını, farklı ödeme kanallarını, sanal hesapları ve sınır aşan finansal hareketleri kullanabilen dinamik, sürekli şekil değiştiren ve yeni suçlar üreten bir suç ekosistemi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uçum, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede başarının, verilerin doğru zamanda paylaşılmasına, finansal hareketlerin yakından takip edilmesine, dijital delillerin etkin biçimde değerlendirilmesine ve kurumların sahip olduğu kapasitenin ortak bir mücadele mekanizmasına dönüştürülmesiyle doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

"Devlet, dijital alanı, bir kuralsızlık alanı olarak bırakamaz"

Kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin "çok katmanlı suçla mücadelede tercih değil asli bir gereklilik" olduğuna işaret eden Uçum, "Bu bakımdan, ilgili tüm tarafların yer aldığı, geniş katılıma sahip çalıştayımızın, kurumlarımız arasındaki eşgüdüm ve işbirliğine de katkı sunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda temel yaklaşımlarını açıklayan Mehmet Uçum, şöyle devam etti:

"Devlet, dijital alanı, bir kuralsızlık alanı olarak bırakamaz. Teknoloji yeni imkanlar ortaya çıkarabilir, fakat teknolojinin, hukukun işlemediği yeni bir alan oluşturmasına asla müsaade edilemez. Özellikle gençlerimizin ve toplumsal yapının korunması bu mücadelenin önemli gerekçelerinden biridir. Zira yasa dışı bahis ve sanal kumar nedeniyle aile düzeni bozulmakta, kişisel borçlanmalar artmakta, sosyal ilişkiler zayıflamakta ve gençlerimizin geleceğine yönelik riskler çoğalmaktadır. Bu kapsamda, spor heyecanını amaç dışı kullananlara asla taviz vermeyen, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla canla başla mücadele eden, bu bataklığı kurutmak için kararlılıkla çalışmalar yürüten başta Bakanlıklarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz."

Öneri belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek

Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu olarak görevlerinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, milli, toplum yararı gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir hukuk politikası perspektifi ortaya koymak olduğunu bildirdi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak, icrai ve idari makamlarca yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Uçum, "Dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni suç ve risk alanlarına karşı güçlü bir hukuk politikası geliştirmek acil bir gerekliliktir. Bu çerçevede, dijital çağın yeni sorunlarına karşı her daim hazır olmalı, devletimizin yetkinliğini daha da arttırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin yol haritasını şekillendireceğine, ortaya koyulacak somut ve uygulanabilir önerilerle sürece yeni bir perspektif kazandıracağına inandığını belirten Uçum, şunları kaydetti:

"Adli makamların ve kolluk kuvvetlerinin sahadaki deneyiminden, finans, teknoloji ile spor alanındaki uzman kadrolardan ve öğretinin bilgi birikiminden birlikte faydalanacağız. Çalıştayımız neticesinde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele alanında bir öneri belgesi hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine arz edeceğiz."

Ayrıca, çalıştaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Siber Güvenlik Başkanlığı Siber Savunma Genel Müdürü Mahmut Esat Yıldırım, Milli Piyango Genel Müdürü Ekrem Candan, Türkiye Barolar Birliğinden Avukat Olgun Değirmenci, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Spor Toto Teşkilatı Hukuk Müşaviri Selim Koparan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Beytullah Kuşçu, yargı mensupları ve hukukçular da katıldı.