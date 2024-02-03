Yasa Dışı Yahudi Yerleşimciler Filistinli Bedevilere Saldırdı

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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinli bedevi topluluğa saldırırken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "ABD'nin Filistinlilere şiddet uygulama suçlamasıyla yerleşimcilere yaptırım uygulamasına meydan okuma" olarak niteledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "Terörist yerleşimci çeteler, İsrail ordusu ve polisinin koruması altında, Eriha kentinin kuzeybatısındaki Arab el-Melihat bölgesi sakinlerinin evine baskın düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekrar eden saldırıların, geçim kaynaklarının hedef alınmasının ve mülklerin yerle bir edilmesinin hedefi, topluluk mensuplarını topraklarını ve yaşadıkları yerleri terk etmeye zorlamaktır."

Konseyin sosyal medya hesaplarından, silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli bedevi topluluklara ait bir ahıra yaptıkları saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü BEYDER'in Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, "Onlarca Yahudi yerleşimci, Eriha'nın kuzeybatısındaki el-Muarrecat bölgesindeki Arab el-Melihat bedevi topluluğuna baskın düzenledi." ifadesine yer verdi.

Melihat, yerleşimcilerin, Filistinli bedevileri rahatsız etmek amacıyla sabah saatlerinde koyunların ağıllardan çıkarılmasını engellediğini belirtti.

Bedevi topluluğun göçe zorlandığını aktaran Melihat, Arab el-Melihat bedevilerinin yıl başından bu yana "İsrail ve yerleşimcileri tarafından her gün saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

BEYDER'in sosyal medya hesaplarından, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Filistinli bedevilere ait bir keçi sürüsünün etrafını sardığı fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

BEYDER'den yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu korumasında yerleşimciler sabah saatlerinde Ras Ayn el-Avca bedevi topluluğuna baskın düzenledi ve koyunları sahiplerinin gözü önünde çalmak için kovaladı." denildi.

Açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, İsrail askerleri ve polisinin önünde bedevi topluluğa baskın düzenleyerek koyunlarını çaldığı belirtildi.

BEYDER Başkanı Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise nüfusu yaklaşık 800 olan bedevi topluluğun, geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak sağladığını söyledi.

İsrail güçleri, saldırıları protesto eden Filistinlilere müdahale etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın el-Halil kenti güneyindeki Mesafir Yatta'ya bağlı Nir bölgesinde, Filistinlilerin, topraklarına ve mülklerine düzenlenen saldırıları protesto etmek için düzenlediği bir gösteriye müdahale etti.

Bir kişiyi gözaltına alan İsrail güçlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi nedeniyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Yerleşimciler ABD'ye meydan okuyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının ABD yönetiminin 4 yerleşimciye Filistinlilere şiddet uygulama suçuyla yaptırım uygulama kararına "meydan okuma" olduğu belirtildi.

Yerleşimcilerin, ABD yaptırımlarına meydan okuduğuna vurgu yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin korumasında Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da talep ettiği gibi, yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların hesap vermesi yönündeki uluslararası çağrıları dikkate almıyor." ifadesine yer verildi.

ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine almıştı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yasa dışı İsrailli yerleşimciler, 2023'te Filistinli bedevi topluluklarına yönelik saldırılarında 10 Filistinlinin öldürülmesine, 266 ailenin yaşadığı 25 bedevi topluluğundan 22'sinin göç etmesine neden oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.