Yaşar Güler, Iraklı Yetkiliyi Ağırladı - Son Dakika
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Yaşar Güler, Iraklı Yetkiliyi Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Askeri Sanayileşme Başkanı Al-Mathkor'u kabul etti.

11.12.2024 12:55
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor'u kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yaşar Güler, Iraklı Yetkiliyi Ağırladı - Son Dakika

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