Yaşar Güler, Iraklı Yetkiliyi Ağırladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Askeri Sanayileşme Kurumu Başkanı Mustafa Ati Hassan Al-Mathkor'u kabul etti" denildi.
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