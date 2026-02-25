(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura'yı makamında kabul etti" denildi.
Yaşar Güler, Japon Büyükelçi'yi Ağırladı
