Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesindeki Terör Saldırısının Ardından Kuvvet Komutanları ile Şırnak\'a Gitti

13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
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