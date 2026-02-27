Yaşar Kemal, 11. Yılında Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşar Kemal, 11. Yılında Anılıyor

27.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk edebiyatının ustası Yaşar Kemal, vefatının 11. yılında eserleriyle anılıyor.

"İnce Memed", "Ağrıdağı Efsanesi", "Yılanı Öldürseler" ve "Yer Demir Gök Bakır" adlı kitapların da aralarında olduğu birçok eseri Türk edebiyatına miras bırakan Yaşar Kemal, vefatının 11. yılında anılıyor."

Nigar Hanım ile çiftçi Sadık Efendi'nin oğlu olan usta yazar, 6 Ekim 1923'te Osmaniye'de dünyaya geldi.

Gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan usta yazar, 3 yaşında bir kaza sonucunda sol gözünü kaybetti.

Kemal, henüz 4 yaşındayken babasının evlat edindiği Yusuf adlı çocuk tarafından öldürülmesine tanık oldu. Bu olayın etkisiyle 12 yaşına kadar kekemelik yaşayan yazar, 8 yaşındayken yazmaya ilgi duymaya başladı.

İlk şiirlerini "Aşık Kemal" mahlasıyla yazdı

İlkokula gitmeden önce "Aşık Kemal" mahlasıyla şiir denemelerinde bulunan Kemal'in ilk şiiri "Seyhan", 1939'da Adana Halkevi Dergisi'nde yayımlandı.

Yaşar Kemal, 1941'de ortaokula başladı ancak sağlık sorunlarının da etkisiyle son sınıfta öğrencilik hakkını kaybetti. Irgat katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat denetçiliği, öğretmen vekilliği ve arzuhalcilik gibi farklı işlerde çalışan Kemal, yaşadıklarını da eserlerine yansıttı.

Şiirleri 1940'lı yıllarda "Çığ", "Ülke", "Millet", "Kovan" ve "Beşpınar" dergilerinde okurla buluşan yazarın "Ağıtlar" adlı ilk kitabı, 1943'te Adana Halkevi tarafından yayımlandı.

Kemal, 1946'da askerliğini yaptığı Kayseri'de ilk uzun hikaye kitabı "Pis Hikaye"yi kaleme aldı.

Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını anlatmaya çalıştı

Komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla 1950'de tutuklanan yazar, bir süre cezaevinde yattı.

Usta yazar, 1951'de İstanbul'a taşındı ve Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve röportaj yazıları kaleme almaya başladı.

Yazılarında Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını anlatmaya çalışan Yaşar Kemal, kaleme aldığı "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" röportajı ile Gazeteciler Cemiyetinin "Özel Başarı Armağanı"na layık görüldü.

Eşi Thilda Serrero, eserlerini yabancı dillere çevirdi

Kemal, 1952'de Sultan 2. Abdülhamit'in baştabibi Jak Mandil Efendi'nin torunu Thilda Serrero ile evlendi.

Serrero, eşinin 7 eserini yabancı dillere çevirdi.

"Sarı Sıcak" kitabını 1952'de kaleme alan usta yazar, kitabında yoksulluk, şiddet, dayanışma ve insan ile doğa çatışmasını ele aldı."

Yaşar Kemal, 4 seri halinde yayımladığı "İnce Memed" romanının ilkini 1955'te yazdı. Kırktan fazla dile çevrilen serinin ilk romanı, 1956'da Varlık Roman Armağanı'na, üçüncü romanı ise 1985'te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Edebiyat hayatının yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulunan Yaşar Kemal, 1967'de çıkarmaya başladığı "Ant" adlı derginin eklerinden biri sebebiyle 18 ay hapse mahkum oldu. Daha sonra bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

PEN Yazarlar Derneğinin ilk başkanı Kemal oldu

Yaşar Kemal, 1974-1975'te Türkiye Yazarlar Sendikasında genel başkanlık görevini üstlendi, 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneğinin ilk başkanı oldu.

Hayatı boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Kemal, Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazar oldu. İlki 1973'te olmak üzere birkaç kez Nobel'e aday gösterilen Kemal, verdiği bir röportajda "Ölene kadar da aday olacağım." açıklamasını yapmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü'ne 1993'te layık görülen yazar, 2008'de edebiyat dalında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün sahibi oldu.

Yaşar Kemal, "Uluslararası Cino del Duca Ödülü", "Legion d'Honneur Nişanı", "Commandeur payesi", "Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et des Lettres Nişanı", "Premi Internacional Catalunya", Fransa tarafından verilen "Legion d'Honneur Grand Officier" rütbesi ile Alman Kitapçılar Birliğinin verdiği "Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü" başta olmak üzere 20'yi aşkın uluslararası ödül aldı.

Yaşar Kemal, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetersizliği ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle 28 Şubat 2015'te 92 yaşında vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Eserleri

Usta yazarın kaleme aldığı bazı roman ve eserleri şöyle:

"Demirciler Çarşısı Cinayeti" (1974), "Yusufçuk Yusuf" (1975), "Yılanı Öldürseler" (1976), "Al Gözüm Seyreyle Salih" (1976), "Kuşlar da Gitti" (1978), "Deniz Küstü" (1978), "Yağmurcuk Kuşu" (1980), "Kale Kapısı" (1985), "Kanın Sesi" (1991), "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana" (1997), "Karıncanın Su İçtiği" (2002), "Tanyeri Horozları" (2002), "Çıplak Deniz Çıplak Ada/ Bir Ada Hikayesi", "Tek Kanatlı Bir Kuş" (2013), çocuk romanı "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca" (1977), destansı roman "Üç Anadolu Efsanesi" (1967), "Ağrıdağı Efsanesi" (1970), "Binboğalar Efsanesi" (1971), "Çakırcalı Efe" (1972)"

Röportaj ve denemeleri arasında ise şu eserler yer alıyor:

"Yanan Ormanlarda Elli Gün", "Çukurova Yana Yana", "Peri Bacaları", "Allah'ın Askerleri", "Röportaj Yazarlığında", "Çocuklar İnsandır", "Ağıtlar", "Taş Çatlasa", "Baldaki Tuz", "Gökyüzü Mavi Kaldı", "Ağacın Çürüğü", "Sarı Defterdekiler", "Ustadır Arı" ve "Zulmün Artsın"."

Kaynak: AA

Yaşar Kemal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Kemal, 11. Yılında Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:52:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Yaşar Kemal, 11. Yılında Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.