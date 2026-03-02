Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal'i Düzenlediği Panelle Andı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal'i, vefatının 11'inci yılında adını taşıyan merkezde düzenlenen "Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet" başlıklı panel ile andı.

Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal için vefatının 11'inci yılında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Yaşar Kemal Anma Haftası" isimli bir program düzenledi. Program kapsamında "Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet" konulu panele eleştirmen ve yazar Ömer Türkeş, akademisyen ve yazar Dr. Ece Onural ve eleştirmen ve yazar Semih Gümüş konuşmacı olarak katıldı.

Ömer Türkeş, Yaşar Kemal'in "İnce Memed" isimli eserinde devletin iktisadi yapısını, feodal ilişkilerden çıkan isyanı çok iyi anlattığına dikkati çekerek, "İnce Memed, kanunların gözünde suçludur. Haksızlığa başkaldırı, adalet arayışıdır. Yaşar Kemal çok iyi bildiği Anadolu'yu yazdı ve içeriden konuştu" dedi.

Türkeş, Yaşar Kemal'in gördüğünü sadece anlatmakla yetinmediğine, eserlerinde doğanın ve insanın yer aldığına değinerek, "Yaşar Kemal Türkiye'yi zenginleştiren yazardır. Çağlayan bir dili vardır. Şiirde Nazım Hikmet ne ise romanda Yaşar Kemal odur. Yaşar Kemal'de organik bütünlük vardır. Edebiyatı canlı organizma gibi işlemiştir. İnsanın insana zulüm etmediği bir dünya anlayışı Yaşar Kemal'in ideolojisi ile birebir ilişkiliydi. Yaşar Kemal bizim için 'Farklı dünyalar olabilir' algısını verdiği için bizim için çok kıymetlidir. Zengin bir dünyadır bizi içine alır" diye konuştu.

Ece Onural, "Yaşar Kemal'in eserlerinde yaşamak da direnmektir diye düşündüğüm bölümleri var. Bu illa topla tüfekle yapılan bir şey değil. Modern insanın hızlı tüketme derdine karşılık Yaşar Kemal'in eserlerindeki karakterlerin eline konan uğur böceği dinlensin diye mendiline koyduğunu hatırlıyor musunuz? Metinlerindeki bu satırlar aslında çok değerlidir" dedi.

Yaşar Kemal'in öncelikli olarak İnce Memed'le tanınmış olmasına karşın, onun evreninin Memed'den ibaret olmadığını belirten Onural, "Bir insan olarak Yaşar Kemal bir yazar olarak Yaşar Kemal'e o hikayelerle varmıştır. Kurmaca metinler aslında yoğunlukla bir anının hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Semih Gümüş ise büyük ustayı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaşar Kemal'de sözün gücü vardır"

"Yaşar Kemal hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Kemal, çok büyük bir yazardı. Yaşar Kemal 'Ben burada doğru okunmadım' derdi. Yaşar Kemal eserlerinde büyük, kalıcı hikayeler anlatmıştır. Hikaye anlatmayı sevmeyen romancı, öykücü olmaz. Onun doğru okunmaması buradan gelir. İnce Memed'in birinci cildinde eşkıyanın ağaya başkaldırısını anlatır. İnce Memed bugüne kadar bizde en çok satan eseridir. Son cildine kadar romanında çok büyük bir değişim yaşanır. Ülkenin değişimini de anlatır. Bunu anlatmak kolay değildir. Böyle büyük bir değişimi anlatan büyük bir hikayedir. İnsanın özünde var olan başkaldırı güdüsünün nasıl ortaya çıktığını, evrensel olan başkaldırı güdüsünü anlarsak eğer nasıl ortaya çıktığını anlamış oluruz. Zamana, mekana, kültüre göre değişir ama insanın doğasına özgü duygular değişmez. Yaşar Kemal'de sözün gücü vardır. Doğayı ondan daha çok anlatan bir yazar yoktur. 'İnsanı ne kadar anlatıyorsa doğayı da o kadar anlatıyorum' der Yaşar Kemal."

Program, katılımcıların konukların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.