İstanbul 2 Nolu Barosu Olağan Genel Kurulunda Yasin Şamlı, yeniden başkan seçildi.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için 3 aday yarıştı, 13 sandık kuruldu.
3 bin 272 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.
Seçimde Yasin Şamlı, 1215 oyla yeniden başkan seçildi.
Diğer adaylardan Ahmet Yılmaz 780, Murat Güneş 30 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika
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