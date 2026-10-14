Yasir Abbas, Kudüs için siyasi güçlere çağrı yaptı, zeytin hasadında dayanışma istedi - Son Dakika
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Yasir Abbas, Kudüs için siyasi güçlere çağrı yaptı, zeytin hasadında dayanışma istedi

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Fetih Merkez Komitesi Üyesi Yasir Abbas, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikalarına karşı dünya siyasi güçlerine acil çağrı gönderdi. Abbas, Kudüs'ün kimliği ve Mescid-i Aksa'nın korunması için zeytin hasadında çiftçilerle dayanışma çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme ve kimliğini değiştirme politikalarını sürdürmesine karşı uyarıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Yasir Abbas, Arap dünyası, bölge ve dünyadaki siyasi parti genel sekreterleri ile siyasi güçlerin liderlerine "acil siyasi çağrı" gönderdi.

Abbas, Kudüs'ün Arap, İslam ve Hristiyan kimliği ile tarihi dokusunu değiştirmeye yönelik "sistemli Yahudileştirme politikalarına ve sürekli girişimlere" maruz kaldığını, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen tekrarlı baskınların da İslam ve Hristiyan kutsallarına ve Filistin halkının haklarına yönelik bir tecavüz teşkil ettiğini belirtti.

Siyasi parti ve güçlere Kudüs'ü ve kutsallarını savunma, Yahudileştirme ile kimliğini değiştirme çabalarını reddetme çağrısında bulunan Abbas, Mescid-i Aksa ile Kıyamet (Kutsal Kabir) Kilisesi'nin korunmasının, ibadet özgürlüğünün ve kentteki mevcut tarihi ve hukuki statünün muhafaza edilmesinin önemini vurguladı.

Zeytin hasadı döneminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı

Zeytin hasadı sezonunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köylere ve çiftçilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çeken Abbas, ürünlerin çalındığını, çiftçilerin yanında duran yabancı aktivistler, İsrailli eylemciler ve gazetecilerin de saldırıya uğradığını kaydetti.

Abbas ayrıca, binlerce zeytin ağacının söküldüğünü, Filistin topraklarına el konulduğunu, evlerin yıkıldığını, kapı ve barikatlar kurularak dolaşım özgürlüğüne kısıtlamalar getirildiğini aktardı.

"Zeytin hasadı sezonunda Filistinli çiftçilerle dayanışma amacıyla geniş çaplı bir siyasi ve toplumsal hareketlilik başlatılması" çağrısında bulunan Abbas, sivillere koruma sağlanmasını ve çiftçilerin topraklarına ulaşarak ürünlerini güvenle toplamalarına imkan tanıyan girişimlerin desteklenmesini istedi.

Abbas ayrıca, hükümetlere, parlamentolara ve uluslararası kuruluşlara, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilimi tırmandırmasını durdurması ve Gazze Şeridi için harekete geçmesi yönünde baskı yapılması talebinde bulundu.

Fetih Merkez Komitesi siyasi gelişmeleri ele aldı

Öte yandan, Fetih Merkez Komitesi, Batı Şeria ve Gazze'deki siyasi ve sahadaki gelişmeleri ele aldı.

Komite, Filistin'de genel seçimlerin ertelenmesi kararını memnuniyetle karşılayarak, çeşitli Filistinli güç ve gruplarla ulusal diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşını başlatmasından bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları tırmandı.

Filistin resmi verilerine göre, eylül sonuna kadar yaşanan tırmanışta 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 10 Ekim'de, yayımladığı kararnameyle, daha önce Kasım 2026 olarak belirlenen yasama seçimleri tarihi yerine, başkanlık ve milletvekili seçimlerinin eş zamanlı olarak 11 Eylül 2027'de yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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