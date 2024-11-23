Yaşlı Adam ve Ailesi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşlı Adam ve Ailesi Kurtarıldı

Antalya'da sağanak yağış nedeniyle evde mahsur kalan yaşlı adam ve ailesi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.11.2024 00:14
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Evde mahsur kalan yaşlı adam ile kızı ve oğlu kurtarıldı

AFAD personeli yaşlı adamı sırtına taşıyarak böyle çıkarttı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle evlerinde mahsur kalan yaşlı adam ile kızı ve oğlu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok işyeri ve tarım arazilerini sular bastı. Bazı ulaşım yolları kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde yağış etkili olmaya devam ediyor. Serik ilçesi Orta mahalle ve Yeni mahallede dün gece etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaflar su baskınları ile karşılaştı.

Akçaalan Mahallesi 4113 nolu Sokak'ta yaşayan ve yağmur sebebiyle evde mahsur kalan baba Yalçın Bodur ile kızı Filiz Bodur 54 oğlu Ahmet Bodur'un 112 'yi arayıp yardım istemesinin ardından AFAD ve MAKSAT ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve ulaşan kurtarma ekipleri yaşlı adamı sırtına alarak evden çıkarttı. Yaşlı adamın kızı ve oğlunu da evden alan ekipler mahsur kalanların sağlık kontrolünün yapılmasının ardından ev ve çevresindeki suyu tahliye çalışmalarına başladı.

Filiz Bodur suların biranda evi ve çevresini bastığını, otelde çalışan eşinin bile gelemediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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