Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

25.10.2025 09:16  Güncelleme: 13:17
Çorum'da tedavisi tamamlanan 85 yaşındaki Fevziye K., yakınları tarafından hastaneden alınmayınca devreye polis girdi. Hastane polisinin girişimleriyle yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Çorum'da hastanede tedavisi tamamlanan 85 yaşındaki Fevziye K., yakınları tarafından alınmayınca hastane polisi devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Fevziye K., taburcu olmasına rağmen yakınlarının almaya gelmemesi üzerine hastanede bekletildi. Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren hastane polis ekipleri, yaptıkları görüşmeler sonucu yaşlı kadının huzurevine yerleştirilmesini sağladı.

Yakınlarının almadığı 85 yaşındaki kadın huzurevine yerleştirildi

Polis ekipleri, Fevziye K.'yi hastaneden alarak huzurevine teslim etti. Yetkililer, yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu ve gerekli bakımın sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

