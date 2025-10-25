Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Çorum'da hastanede tedavisi tamamlanan 85 yaşındaki Fevziye K., yakınları tarafından alınmayınca hastane polisi devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Fevziye K., taburcu olmasına rağmen yakınlarının almaya gelmemesi üzerine hastanede bekletildi. Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren hastane polis ekipleri, yaptıkları görüşmeler sonucu yaşlı kadının huzurevine yerleştirilmesini sağladı.

Polis ekipleri, Fevziye K.'yi hastaneden alarak huzurevine teslim etti. Yetkililer, yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu ve gerekli bakımın sağlandığını bildirdi.