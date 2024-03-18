Yaşlılara hizmet verecek "Ata Ocağı" açıldı
Başkan Demirtaş: "Ata Ocağı Türkiye'de ilk"
SAMSUN - Samsun'da yaşlıların sosyal hayatın içerisinde, ailelerinden kopmadan hoşça vakit geçirebileceği bir merkez olan 'Ata Ocağı'nın ilki hizmete açıldı.
İlkadım Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılan 'Ata Ocağı', Derebahçe Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Huzurevlerinden farklı bir konsepti olan Ata Ocağı'na gitmek isteyen yaşlılar sabah evlerinden alınıyor, akşam ise tekrar evlerine bırakılıyor. İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafında gün içinde yapılan mini konserler, el işleri, hobi çalışmaları gibi farklı etkinliklerle yaşlı vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Birden çok yaşlı vatandaş Ata Ocağı'na gelerek birbirileriyle sohbet etme imkanı buluyor.
"Türkiye'de ilk"
Açılış töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, "Biz bu Ata Ocağı'na başladığımızda personelimin gözünde şunu gördüm: 'Başkan bir şey yapıyor ama çok mantıklı bir şey değil.' Böyle bir bakış açısı içerisindeydiler. Şimdi ben 1975 senesinde Samsun'da ayrıldım. 2008 senesinde geri döndüm. Samsun'da herkesi tanır, selam vere vere gider, gelirdik. Bütün hayalimizde Samsun öyle duruyor, biz herkesi kucaklayacağız sanıyoruz. Geri geldim ki tanıdığım adam kalmamış. Belli bir yaştan sonra dert ortağı olan candan arkadaş edinmek çok kolay değildir. Çocuklar büyüyor, iş güç sahibi oluyor ve büyüklerimize gereken zamanı ayıramıyor. Bir baba 10 evladına bakıyor, 10 tane evlat bir babaya bakamıyor. İşte biz bunu fark ettiğimiz için ilk Ata Ocağı'nı burada açtık. İnşallah diğer mahallelere de yayacağız. Büyüklerimiz kendi aralarında sohbet ettikleri gibi aynı zamanda kültür müdürlüğümüzün etkinliklerinde de yararlanıyorlar. Kültür müdürlüğümüz arada burada konser veriyor. Yaşlılarımızı evlerinden sabah alıyoruz, akşam olunca da evlerine dağıtıyoruz. Yaşlılarımız gününü böyle dolu geçirmiş oluyor. Güzel bir gün geçirmelerine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ata Ocağı projemiz ülkemizde ilk. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak" dedi.
Açılıştan sonra Başkan Demirtaş, Ata Ocağı'nda yaşlı vatandaşlar sohbet etti. Açılışa ayrıca İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi de katıldı.
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