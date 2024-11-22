Yaşlıları Dolandıran Çeteye Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yaşlıları Dolandıran Çeteye Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

Yaşlıları Dolandıran Çeteye Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

Tunceli merkezli operasyonda, yaşlıları kandırarak 1,5 milyon lira dolandıran 8 şüpheli, İstanbul, Artvin ve Ankara'da düzenlenen 'Çınarlara Vefa' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, günde yaklaşık 2 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

22.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:51
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TUNCELİ merkezli soruşturmada ulaştıkları yaşlı kişileri kandırıp, parasını dolandıran 8 şüpheli, 'Çınarlara Vefa' adlı operasyonla İstanbul, Artvin ve Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, 1,5 milyon lirasının dolandırıldığını belirten yaşlı kadının ihbarı sonrası Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Şüphelilerin, Suriye uyruklu kişiler adına alınmış sim kartlar üzerinden ulaştıkları yaşlı mağdurlara kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıttığı, 'Dolandırıcılar sizin hesabınızı ele geçirdi, bizlerin hesabına aktarım olacak, paranız devlete ve adalete teslim' diyerek günde yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde 30 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. 2 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan çalışma sonucunda 8 şüpheli, İstanbul, Artvin ve Ankara'da belirlenen adreslerine düzenlenen 'Çınarlara Vefa' isimli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda banka hesap kartları ve cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??

Kaynak: DHA

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