Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryeri'nde Çalışmalarını Sürdürüyor

20.01.2026 14:21  Güncelleme: 15:17
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryeri'nde yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırımla başlattığı yenileme çalışmaları ile modern ve işlevsel bir ortam yaratmayı hedefliyor. Çatı yüksekliğinin artırılması ve serinletme sistemleri ile esnaf ve vatandaş için daha konforlu bir alışveriş alanı sağlanacak.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan Pazaryeri'nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 305 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, pazar yerini modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla pazar yerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında pazar yerinin çatıdan zemine kadar birçok noktası baştan sona yenileniyor. Proje çerçevesinde mevcut pazarın çatı yüksekliği artırılacak. Ayrıca yaz aylarında vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla serinletme sistemleri de kurulacak. Mevcut çelik yapı, ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, çatı örtüsü sandviç panellerle yenilenecek. Pazar yerinde yer alan işyerlerinde doğrama ve kepenk imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları yapılacak. Pazar yeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek alan daha dayanıklı hale getirilirken, temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için ise kanal imalatı yapılacak.

"Muğla'mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yatağan Pazaryeri'nde başlattığımız bu çalışma ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda bir araya gelmesini amaçlıyoruz. Yatağan'ımıza yakışır, modern ve işlevsel bir pazar yerini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 13 ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla'mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Esnafımız daha ferah ve konforlu bir ortama kavuşacak"

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise "Yatağan'ımızın uzun süredir beklediği, seçim döneminde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz tadilat ve onarım projesini Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasına yaklaşık üç ay kaldı. Proje tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem de esnafımız daha ferah ve konforlu bir ortama kavuşacak. Çalışmalar kapsamında çatının yükseltilmesiyle daha serin ve kullanışlı bir alan oluşturulacak. Büyükşehir–küçükşehir ayrımını ortadan kaldıran bu anlayışla Yatağan'a önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Bu değerli desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun

Pazar yeri esnafı ise yapılan çalışmaları, şu sözlerle değerlendirdi:

-Mustafa Gereme: "Pazar yerimizin yenilenmesiyle birçok sıkıntıdan kurtulacağız. Önceden yerimiz basık kalıyordu, şimdi pazar yerinin çatı yüksekliği artırılıyor. Esnaf ve vatandaş için önemli bir projeydi. Ahmet Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyoruz."

-Cavit Korkmaz: "Mevcut pazar yerimizden esnafımız memnun değildi. Alçak yapıldığı için yazları çok sıcak oluyordu. Çatı yükseltilince ve pazar yerine serinletme sistemleri kurulunca daha rahat olacak. Esnaf ve vatandaşlar için daha konforlu koşullar sağlanacak. Ahmet Başkanımıza bu hizmetler için teşekkür ederiz."

-Gülgün Ülkü (Konak Mahalle Muhtarı): "Yatağan pazar yerimiz, yıllardır hem esnafımızın ekmek kapısı hem de vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı çok önemli bir alan. Ancak zamanla yıpranan bu alanın yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu çalışma, Yatağan'ımız için gerçekten çok kıymetli bir yatırımdır. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a, Yatağan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günay'a ve sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarına mahallem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

-Mehmet Özbek (Cumhuriyet Mahalle Muhtarı): "Pazarımızın eski hali kötü durumdaydı, su damlatıyordu ve çeşitli zorluklar yaşanıyordu. Ahmet Başkanımız ve Mesut Başkanımız sağ olsunlar, yenileme projesini hayata geçirdiler. Yeni pazar yeri ile esnafımız daha iyi satış yapacak, vatandaşlarımız ise günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek."

Kaynak: ANKA

