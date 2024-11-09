Yavaş: Birlik ve Kardeşlik Önemli

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Birliğimizi sağlar, kardeşliğimizi muhkem edersek, karanlık güçler bizim aramıza asla fesat sokamaz." dedi.

Yavaş, Keçiören Cemevi'nin açılışında yaptığı konuşmada, büyükşehir koşullarında Alevi-Bektaşi geleneklerine uygun ne varsa burada yerine getirilebileceğini ifade ederek, el birliğiyle inşa edilen cemevinin hayırlı olmasını diledi.

Cemevlerinin aynı zamanda bir "sığınma kapısı" olarak adlandırıldığını ve adını da Hazreti Muhammet'in "Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır." hadisinden aldığını aktaran Yavaş, cem törenlerinin de ikrar verme, kardeş olma gibi literatürleri taşıdığına işaret etti.

Her şeyin Hakk'tan geldiğini, en büyük günahın da insan hakkı yemek olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, bütün haksızlıkların karşısında dimdik durmanın, her insanın derdine derman olmanın önemine vurgu yaptı.

Yavaş, cemevlerinin, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatıldığı, aynı zamanda sorunların tartışılarak birlikte çözüm üretildiği mekanlar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ihtiyacının birlik ve kardeşlik olduğunun altını çizen Yavaş, "Birliğimizi sağlar, kardeşliğimizi muhkem edersek, karanlık güçler bizim aramıza asla fesat sokamaz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını da anımsatan Yavaş, birliğe ve kardeşliğe yapılan bu saldırıların karşısında dimdik durulacağının altını çizdi.