Yavru Akdeniz Foku Rehabilitasyonu Başarıyla Tamamlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve SAD-AFAG, 4 Aralık 2024 tarihinde Antalya'nın Çaltıcak kıyılarında fırtınada annesinden ayrılan yavru Akdeniz fokunun bakım sürecini başarıyla tamamladı. 4 gün yerinde gözlemle kurtarma çalışmasının ardından üç ay süren bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci sonrasında yavru fok, yakında Antalya'nın yapılaşmamış kıyılarından denize salınacak.

Antalya sahillerinde Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından fırtınalı kıyılarda ölmek üzere iken belirlenen yavru fok, yerinde gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla iki kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile bakım altına alınan yavru fok, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı. Biyolojileri gereği hiçbir zaman biberonla süt emmediklerinden, yavru fok, balık püresi ve daha sonra katı balıkla beslenerek gelişmeye başladı. Yoğun ve özenli bir bakım sürecinin ardından yavru fok, sağlıklı bir şekilde doğaya geri salınmaya hazırlanıyor. Süreci yürüten Akdeniz foku bakım uzmanları, fok rehabilitasyonunun bir fiziksel ve davranışsal gelişim programı olduğu, yavrunun doğada yaşamaya uygun kondisyon ve gerekli davranış yeteneklerini kazandığını söylediler.

"Monachus'un Maviye Dönüşü" adı verilen bu süreç, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve SAD-AFAG'ın ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir çalışma olarak kaydedildi. Yavru fok, artık bakım sürecinin son aşamasında olup, yakın bir zamanda insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacak. SAD-AFAG tarafından Türkiye kıyılarında sürdürülen Akdeniz foku araştırma ve koruma çalışmaları, The Monk Seal Alliance tarafından desteklenmektedir. Bu zorlu süreç, yavru foku doğaya geri kazandırarak türün korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.