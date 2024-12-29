Yavru Deniz Kaplumbağalarına Koruma - Son Dakika
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Yavru Deniz Kaplumbağalarına Koruma

Bakanlık, 2023'te 178 bin 66 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaşmasını sağladı.

29.12.2024 11:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının özel çevre koruma bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu yıl 178 bin 66 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaşması sağlandı.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu Bern, Barselona ve Ramsar sözleşmeleri kapsamında "yaban hayatının korunması ve izlenmesi" amaçlı projeler yürütüyor.

Bu kapsamda özel çevre koruma bölgelerinde caretta caretta, flamingo gibi nesli tehdit ve tehlike altındaki canlı türlerini korumaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bakanlıkça Özel Çevre Koruma Bölgeleri Mersin'de Göksu Deltası, Muğla'da Dalyan, Göcek, Köyceğiz ve Fethiye, Antalya'da Belek ve Patara'nın kumsal alanlarında, önceki yıllarda başlatılan, caretta caretta ve yeşil kaplumbağa (chelonia mydas) türlerindeki deniz kaplumbağalarının popülasyon izleme ve koruma çalışmaları da sürdürülüyor.

Koruma faaliyetleri kapsamında deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve kum altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ve nem oranları ölçülüyor, yumurtlamaya çıkan kaplumbağaların gözleme dayalı muayeneleri yapılıyor.

Ayrıca bölgeyi ziyarete gelen misafirler de deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendiriliyor ve kumsalın gece saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında kullanılması engelleniyor.

Denize ulaşabilen yavru sayısı 5 yılda yaklaşık 4 kat arttı

Söz konusu çalışmalarla, korunan bölgelerde 2024 yılı yuvalama periyodu içinde kuluçkadan çıkan aralarında "caretta caretta"ların da olduğu 178 bin 66 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaşması sağlandı.

Bakanlıkça yürütülen koruma faaliyetleri sonucu denize ulaşabilen yavru sayısı 2023'de 106 bin 592, 2022'de 62 bin 131, 2021'de 132 bin 195 ve 2020'de 47 bin 503 oldu. Böylelikle denize ulaşabilen yavru sayısında 5 yıllık sürede yaklaşık 4 kat artış sağlandı.

4 deniz kaplumbağasından aktif sinyal alınıyor

Bakanlık, 2020'de ilk kez kaplumbağalara uydu cihazı takarak izlemeye başladı. Uydu izleme cihazları ile takip çalışmaları, deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülüyor.

Aralarında bir dönem tedavi altında alınan ve "Beyza", "Zeynep" ve "Esin" isimleri verilen 47 deniz kaplumbağası göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için uydu takip cihazlarıyla takip ediliyor.

Bunlardan 4'ünden aktif olarak sinyal alınabiliyor.

Muğla'da 2019'da yaralı bulunan, tedavisinin ardından mavi sulara bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için Eylül 2023'ten bu yana haber alınamıyor.

25-30 yaş aralığında olduğu bilinen Tuba'dan en son alınan sinyalde, Adriyatik Denizi'ni aşıp yuvalamak için Türkiye'ye dönüşü sırasında Yunanistan'da olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hayvan Hakları, Kaplumbağa, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru Deniz Kaplumbağalarına Koruma - Son Dakika

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